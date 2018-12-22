Курс наличного евро заметно опустился

В субботу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,13 коп до 27,3380 грн. Курс продажи упал на 3,87 коп – до 27,7810 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи – 27,47 рн.

Средний курс покупки евро упал на 22,27 коп и составляет 31,0357 грн, средний курс продажи упал на 13,20 коп до 31,7630. Продать евро дороже можно за 31,35 грн, купить дешевле – за 31,5 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,0 коп и составляет 3,673 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 4,172 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,03 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Реклама

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)