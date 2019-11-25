Наличный евро заметно подешевел

В понедельник, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 9,37 коп и составляет 23,9810 грн. Курс продажи упал на 6,50 коп – до 24,2720 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,05 грн, минимальный курс продажи – 24,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,23 коп и составляет 26,3430 грн. Средний курс продажи упал на 12,73 коп до 26,8410. Продать евро дороже можно за 26,5 грн, купить дешевле – за 26,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 3,404 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,861 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,76 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)