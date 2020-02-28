Наличный евро заметно подорожал и превысил 27 грн

В пятницу, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,5 коп и составляет 24,3560 грн. Курс продажи упал на 5,63 коп – до 24,6303 грн. Максимальный курс покупки составил 24,5 грн, минимальный курс продажи – также 24,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,93 коп и составляет 26,6453 грн. Средний курс продажи вырос на 15,4 коп до 27,0973. Продать евро дороже можно за 27,0 грн, купить дешевле – за 26,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 3,347 грн. Средний курс продажи упал на 3,9 коп и составляет 3,792 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,66 грн.