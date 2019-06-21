Наличный курс: доллар дешевеет, а евро дорожает

В пятницу, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,40 коп и составляет 26,1463 грн. Курс продажи упал на 6,57 коп – до 26,4613 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,32 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,50 коп и составляет 29,3760 грн. Средний курс продажи вырос на 2,50 коп до 29,9173. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле – за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп и составляет 3,705 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 4,174 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)