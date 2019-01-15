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15.01.2019, 12:04

Наличный доллар дорожает

Наличный доллар дорожает

Наличные курсы валют на 15.01.2019

Во вторник, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,27 коп до 27,8983 грн. Курс продажи вырос на 3,83 коп – до 28,2250 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,11 грн, минимальный курс продажи – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,50 коп и составляет 31,8280  грн, средний курс продажи упал на 0,03 коп до 32,4460. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле – за 32,25 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 4,233 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

 

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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Теги: наличные курсы, курсы валют
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