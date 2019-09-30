Наличный курс: доллар и евро набирают в цене

В понедельник, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,33 коп и составляет 23,9950 грн. Курс продажи вырос на 2,37 коп – до 24,3150 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,1 грн, минимальный курс продажи – 24,17 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,53 коп и составляет 26,1040 грн. Средний курс продажи вырос на 2,97 коп до 26,6440. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,384 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,823 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)