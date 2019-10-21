Курс валют: наличные доллар и евро растут

В понедельник, 21 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9,90 коп и составляет 24,8360 грн. Курс продажи вырос на 7,0 коп – до 25,2263 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,95 грн, минимальный курс продажи – 25,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,20 коп и составляет 27,5093 грн. Средний курс продажи вырос на 19,83 коп до 28,1343. Продать евро дороже можно за 27,75 грн, купить дешевле – за 27,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп и составляет 3,509 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,0 коп и составляет 3,947 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,86 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)