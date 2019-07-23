Наличный курс: доллар и евро существенно подешевели

Во вторник, 23 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 19,35 коп и составляет 25,5803 грн. Курс продажи упал на 19,7 коп – до 25,8775 грн. Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи – 25,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 30,9 коп и составляет 28,5884 грн. Средний курс продажи упал на 29,5 коп до 29,0567. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле – за 29,13 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,713 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,177 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,08 грн.