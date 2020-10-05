Наличный курс: доллар и евро вновь подорожали

В понедельник, 5 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,15 коп и составляет 28,257 грн. Курс продажи вырос на 5,45 коп – до 28,523 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,36 грн. Для продажи минимальный курс – 28,45 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,8 коп и составляет 32,921 грн. Средний курс продажи вырос на 3,65 коп и составляет 33,4555 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,12 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный – 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 3,329 грн. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 3,761 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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