Наличный курс: доллар и евро заметно подорожали

В понедельник, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос нс 13,43 коп и составляет 24,4903 грн. Курс продажи вырос на 16,7 коп – до 24,7973 грн. Максимальный курс покупки составил 24,72 грн, минимальный курс продажи – 24,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,57 коп и составляет 26,9010 грн. Средний курс продажи вырос на 32,07 коп до 27,4180. Продать евро дороже можно за 27,35 грн, купить дешевле – за 27,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,343 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,791 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,67 грн.