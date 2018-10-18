Наличный курс: доллар набрал 5 копеек

В четверг, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,73 коп до 27,8597 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,23 коп – до 28,1497 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи – 28,02 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,84 коп и составляет 31,9733 грн, средний курс продажи упал на 7,40 коп до 32,5447. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле – за 32,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,836 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,349 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,18 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 13:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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