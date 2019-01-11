Наличный курс: доллар начал дешеветь

В пятницу, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,17 коп до 28,0123 грн. Курс продажи упал на 1,20 коп – до 28,3370 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи – 28,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,77 коп и составляет 32,0187 грн, средний курс продажи упал на 3,77 коп до 32,7030. Продать евро дороже можно за 32,35 грн, купить дешевле – за 32,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,762 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,248 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,19 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)