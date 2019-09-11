Наличный курс: доллар начал дорожать

В среду, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,80 коп и составляет 24,8187 грн. Курс продажи вырос на 1,83 коп – до 25,1367 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,92 грн, минимальный курс продажи – 24,98 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,80 коп и составляет 27,2877 грн. Средний курс продажи вырос на 2,70 коп до 27,8073. Продать евро дороже можно за 27,45 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 3,463 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,870 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)