Наличный курс: доллар начал дорожать

В понедельник, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,93 коп и составляет 24,6357 грн. Курс продажи вырос на 0,53 коп – до 24,9507 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,72 грн, минимальный курс продажи – 24,84 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,20 коп и составляет 27,1383 грн. Средний курс продажи вырос на 1,73 коп до 27,6533. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,455 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп и составляет 3,903 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)