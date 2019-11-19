Наличный курс: доллар начал дорожать

Во вторник, 19 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,50 коп и составляет 24,0937 грн. Курс продажи вырос на 5,37 коп – до 24,3993 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,73 коп и составляет 26,5250 грн. Средний курс продажи вырос на 7,83 коп до 27,0213. Продать евро дороже можно за 26,75 грн, купить дешевле – за 26,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,440 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,863 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)