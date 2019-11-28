Наличный курс: доллар начал дорожать

В четверг, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,70 коп и составляет 23,8960 грн. Курс продажи вырос на 5,80 коп – до 24,1737 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,0 грн, минимальный курс продажи – 24,07 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,30 коп и составляет 26,1910 грн. Средний курс продажи вырос на 5,27 коп до 26,6537. Продать евро дороже можно за 26,4 грн, купить дешевле – за 26,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,6 коп и составляет 3,430 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,825 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,74 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)