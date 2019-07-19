Наличный курс: доллар подешевел, евро подорожал

В пятницу, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,33 коп и составляет 25,7820 грн. Курс продажи упал на 4,13 коп – до 26,1103 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи – 25,87 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,43 коп и составляет 28,8753 грн. Средний курс продажи вырос на 0,80 коп до 29,4287. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле – за 29,13 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,713 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,177 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,08 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)