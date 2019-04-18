Наличный курс: доллар подорожал

В четверг, 18 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,87 коп до 26,6770 грн. Курс продажи вырос на 7,10 коп – до 26,9930 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи – 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,07 коп и составляет 30,0203 грн, средний курс продажи вырос на 2,43 коп до 30,5330. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле – за 30,3 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,751 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,214 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)