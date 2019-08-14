Наличный курс: доллар подорожал

В среду, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,63 коп и составляет 25,1283 грн. Курс продажи вырос на 2,93 коп – до 25,4590 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,25 грн, минимальный курс продажи – 25,32 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,97 коп и составляет 28,0037 грн. Средний курс продажи вырос на 0,50 коп до 28,5293. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле – за 28,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,520 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,984 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)