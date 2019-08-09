Наличный курс: доллар потерял еще 15 копеек

В пятницу, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15 коп до 25,0609 грн. Курс продажи снизился на 15 коп - до 25,3515. Максимальный курс покупки составил 25,11 грн, минимальный курс продажи – 25,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21 коп и составляет 27,955 грн. Средний курс продажи упал на 23 коп до 28,4647. Продать евро дороже можно за 28,05 грн, купить дешевле – за 28,46 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2 коп и составляет 3,5611 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3 коп - до 3,909 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.

Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,58 - 8 августа), продажи 3,96 (3,99 - 8 августа) грн за 10 рублей.