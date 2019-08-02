Наличный курс: доллар прибавил 20 копеек

В пятницу, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 20 копеек до 25,372 грн. Курс продажи вырос также на 20 копейки - до 25,6533. Максимальный курс покупки составил 25,38 грн, минимальный курс продажи – 25,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 26 коп и составляет 28,0221 грн. Средний курс продажи вырос на 29 коп до 28,5403. Продать евро дороже можно за 28,025 грн, купить дешевле – за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 8 коп и составляет 3,627 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на полкопейки - до 4,029 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,027 грн.