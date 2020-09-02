Наличный курс: доллар продолжает дорожать

В среду, 2 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,4 коп и составляет 27,4325 грн. Курс продажи вырос на 2,1 коп – до 27,7175 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 27,55 грн. Для продажи минимальный курс – 27,65 грн, максимальный – 27,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,15 коп и составляет 32,42 грн. Средний курс продажи упал на 4,25 коп и составляет 33,0855 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,15 грн, максимальный - 32,7 грн. Для продажи минимальный курс – 32,9 грн, максимальный - 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,357 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,828 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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