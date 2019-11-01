Наличный курс: доллар продолжил дешеветь

В пятницу, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13,40 коп и составляет 24,5803 грн. Курс продажи упал на 14,10 коп – до 24,8990 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,7 грн, минимальный курс продажи – 24,72 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,63 коп и составляет 27,3020 грн. Средний курс продажи упал на 11,50 коп до 27,8290. Продать евро дороже можно за 27,5 грн, купить дешевле – за 27,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,481 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 3,924 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)