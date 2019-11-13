Наличный курс: доллар продолжил дешеветь

В среду, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8,67 коп и составляет 24,2630 грн. Курс продажи упал на 9,37 коп – до 24,5577 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,35 грн, минимальный курс продажи – 24,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,77 коп и составляет 26,6117 грн. Средний курс продажи упал на 15,70 коп до 27,1043. Продать евро дороже можно за 26,85 грн, купить дешевле – за 26,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,446 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 3,884 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)