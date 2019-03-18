Наличный курс: доллар продолжил дорожать

В понедельник, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,13 коп до 26,8787 грн. Курс продажи вырос на 9,23 коп – до 27,2467 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,06 грн, минимальный курс продажи – 27,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 21,17 коп и составляет 30,3587 грн, средний курс продажи вырос на 17,17 коп до 30,9603. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,708 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп и составляет 4,189 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,8787
|27,2467
|0,3708
|0,4189
|30,3587
|30,9603
|Медиана
|26,9
|27,25
|0,3805
|0,42
|30,4
|30,95
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)