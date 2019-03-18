Наличный курс: доллар продолжил дорожать

В понедельник, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,13 коп до 26,8787 грн. Курс продажи вырос на 9,23 коп – до 27,2467 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,06 грн, минимальный курс продажи – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,17 коп и составляет 30,3587 грн, средний курс продажи вырос на 17,17 коп до 30,9603. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,708 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп и составляет 4,189 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8787 27,2467 0,3708 0,4189 30,3587 30,9603 Медиана 26,9 27,25 0,3805 0,42 30,4 30,95

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)