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18.03.2019, 12:15

Наличный курс: доллар продолжил дорожать

Наличный курс: доллар продолжил дорожать

Наличные курсы валют на 18.03.2019

В понедельник, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,13 коп до 26,8787 грн. Курс продажи вырос на 9,23 коп – до 27,2467 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,06 грн, минимальный курс продажи – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,17 коп и составляет 30,3587  грн, средний курс продажи вырос на 17,17 коп до 30,9603. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,708 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп и составляет 4,189 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

 		 USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 26,8787 27,2467 0,3708 0,4189 30,3587 30,9603
Медиана 26,9 27,25 0,3805 0,42 30,4 30,95

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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Теги: наличные курсы, курсы валют
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