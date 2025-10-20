В Польше спрогнозировали "счастливое решение" по репарационному кредиту Украине

Радослав Сикорский (Фото: Facebook-страница министра)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что страны Европейского Союза вскоре договорятся о предоставлении Украине репарационного кредита с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, "вопрос использования замороженных российских активов от имени жертвы агрессии приближается к счастливому решению".

"Все очень просто: или мы используем деньги агрессора, или придется использовать собственные. Не спрашивайте, что я выбираю", – сказал Сикорский.

Согласно плану, страны Большой семерки (G7) должны предоставить гарантии по долговым обязательствам, которые будут выпущены для Украины, – прежде всего для успокоения Бельгии, где с начала полномасштабной войны хранится большинство замороженных средств российского центробанка.

Великобритания, хотя и не имеет значительных российских активов непосредственно, тоже присоединится к этому механизму, пишет The Guardian. Переговоры о доле каждой страны G7 в предоставлении таких гарантий продолжаются – в том числе и относительно участия США.

Штаты удерживают незначительную долю замороженных российских банковских активов – около $7 миллиардов, поэтому поддержка со стороны Белого дома будет считаться политически и юридически важной, хотя экономически – не решающей.