В Польше спрогнозировали "счастливое решение" по репарационному кредиту Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что страны Европейского Союза вскоре договорятся о предоставлении Украине репарационного кредита с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет The Guardian.
По его словам, "вопрос использования замороженных российских активов от имени жертвы агрессии приближается к счастливому решению".
"Все очень просто: или мы используем деньги агрессора, или придется использовать собственные. Не спрашивайте, что я выбираю", – сказал Сикорский.
Согласно плану, страны Большой семерки (G7) должны предоставить гарантии по долговым обязательствам, которые будут выпущены для Украины, – прежде всего для успокоения Бельгии, где с начала полномасштабной войны хранится большинство замороженных средств российского центробанка.
Великобритания, хотя и не имеет значительных российских активов непосредственно, тоже присоединится к этому механизму, пишет The Guardian. Переговоры о доле каждой страны G7 в предоставлении таких гарантий продолжаются – в том числе и относительно участия США.
Штаты удерживают незначительную долю замороженных российских банковских активов – около $7 миллиардов, поэтому поддержка со стороны Белого дома будет считаться политически и юридически важной, хотя экономически – не решающей.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских активов, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, выдвинули 10 сентября.
- Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много раз выступала против конфискации замороженных российских активов, 6 октября сказала, что "репарационный кредит" Украине должен быть безупречным с точки зрения права.
- Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза безотлагательно поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита".
