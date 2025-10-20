У Польщі спрогнозували "щасливе рішення" щодо репараційного кредиту Україні
Радослав Сікорський (Фото: Facebook-сторінка політика)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країни Європейського Союзу незабаром домовляться про надання Україні репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів. Про це пише The Guardian.

За його словами, "питання використання заморожених російських активів від імені жертви агресії наближається до щасливого рішення".

Читайте також
Єврокомісія пояснила механізм "репараційного кредиту" для України

"Усе дуже просто: або ми використаємо гроші агресора, або доведеться використовувати власні. Не питайте, що я вибираю", – сказав Сікорський.

Згідно з планом, країни Великої сімки (G7) повинні надати гарантії за борговими зобов’язаннями, які будуть випущені для України, – насамперед для заспокоєння Бельгії, де з початку повномасштабної війни зберігається більшість заморожених коштів російського центробанку.

Велика Британія, хоча й не має значних російських активів безпосередньо, теж долучиться до цього механізму, пише The Guardian. Переговори щодо частки кожної країни G7 у наданні таких гарантій тривають – зокрема й щодо участі США.

Штати утримують незначну частку заморожених російських банківських активів – близько $7 мільярдів, тому підтримка з боку Білого дому вважатиметься політично та юридично важливою, хоча економічно – не вирішальною.

  • Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
  • Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні має бути бездоганним з погляду права.
  • Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу невідкладно підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні "репараційного кредиту".
євросоюзПольщаєвросоюзрадослав сікорськийПольщафінансова допомогарадослав сікорськийрепараційний кредитфінансова допомогарепараційний кредит