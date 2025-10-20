У Польщі спрогнозували "щасливе рішення" щодо репараційного кредиту Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країни Європейського Союзу незабаром домовляться про надання Україні репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів. Про це пише The Guardian.
За його словами, "питання використання заморожених російських активів від імені жертви агресії наближається до щасливого рішення".
"Усе дуже просто: або ми використаємо гроші агресора, або доведеться використовувати власні. Не питайте, що я вибираю", – сказав Сікорський.
Згідно з планом, країни Великої сімки (G7) повинні надати гарантії за борговими зобов’язаннями, які будуть випущені для України, – насамперед для заспокоєння Бельгії, де з початку повномасштабної війни зберігається більшість заморожених коштів російського центробанку.
Велика Британія, хоча й не має значних російських активів безпосередньо, теж долучиться до цього механізму, пише The Guardian. Переговори щодо частки кожної країни G7 у наданні таких гарантій тривають – зокрема й щодо участі США.
Штати утримують незначну частку заморожених російських банківських активів – близько $7 мільярдів, тому підтримка з боку Білого дому вважатиметься політично та юридично важливою, хоча економічно – не вирішальною.
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
- Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні має бути бездоганним з погляду права.
- Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу невідкладно підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні "репараційного кредиту".
Коментарі (0)