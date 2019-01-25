Наличный курс: доллар растет, евро падает

В пятницу, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,33 коп до 27,6647 грн. Курс продажи вырос на 3,80 коп – до 27,9930 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,79 грн, минимальный курс продажи – 27,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,23 коп и составляет 31,2580 грн, средний курс продажи упал на 1,27 коп до 31,8610. Продать евро дороже можно за 31,55 грн, купить дешевле – за 31,75 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,763 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 4,242 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,14 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Реклама

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)