Наличный курс: доллар снова дорожает

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,17 коп и составляет 25,1053 грн. Курс продажи упал на 3,30 коп – до 25,4017 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,22 грн, минимальный курс продажи – 25,24 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,7 коп и составляет 27,5513 грн. Средний курс продажи вырос на 15,57 коп до 28,0577. Продать евро дороже можно за 27,75 грн, купить дешевле – за 27,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,442 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 3,889 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)