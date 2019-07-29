Наличный курс: доллар теряет копейку за копейкой

В понедельник, 29 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,3 коп и составляет 25,2133 грн. Курс продажи упал на 27 коп – до 25,4821 грн. Максимальный курс покупки составил 25,22 грн, минимальный курс продажи – 25,48 грн.

Средний курс покупки евро упал на18 коп и составляет 27,9730 грн. Средний курс продажи упал на 26 коп до 28,4497. Продать евро дороже можно за 28 грн, купить дешевле – за 28,4445 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,3 коп и составляет 3,705 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1 коп - до 4,077 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.