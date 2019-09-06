Наличный курс: доллар уступил гривне 10 копеек

В пятницу, 6 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10,30 коп и составляет 25,0023 грн. Курс продажи упал на 9,53 коп – до 25,3063 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,16 грн, минимальный курс продажи – 25,06 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,40 коп и составляет 27,5073 грн. Средний курс продажи упал на 5,53 коп до 28,0023. Продать евро дороже можно за 27,75 грн, купить дешевле – также за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,441 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,888 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)