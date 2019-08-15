Наличный курс: доллар вновь подорожал

В четверг, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,13 коп и составляет 25,1897 грн. Курс продажи вырос на 5,63 коп – до 25,5153 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,3 грн, минимальный курс продажи – 25,38 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 28,0037 грн. Средний курс продажи вырос на 0,47 коп до 28,5340. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле – за 28,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,522 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,981 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)