Наличный курс: доллар вновь существенно подорожал

В субботу, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 34,03 коп и составляет 23,6323 грн. Курс продажи вырос на 50,23 коп – до 24,4450 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 23,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 44,63 коп и составляет 26,2030 грн. Средний курс продажи вырос на 67,40 коп до 27,2807. Продать евро дороже можно за 26,9 грн, купить дешевле – за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп и составляет 3,404 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп и составляет 3,904 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.