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05.04.2019, 12:01

Наличный курс: доллар вновь заметно просел

Наличный курс: доллар вновь заметно просел

Наличный доллар потерял 15 копеек, евро -18

В пятницу, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15,20 коп до 26,7370 грн. Курс продажи упал на 13,37 коп – до 27,0637 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи – 26,88 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,87 коп и составляет 29,9483  грн, средний курс продажи упал на 18,67 коп до 30,4927. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле – за 30,3 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,726 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 4,190 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

 

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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Теги: наличные курсы, курсы валют
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