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03.04.2019, 12:09

Наличный курс: доллар вырос в цене

Наличный курс: доллар вырос в цене

Наличные курсы валют на 3.04.2019

В среду, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12,47 коп до 26,9503 грн. Курс продажи вырос на 12,87 коп – до 27,2867 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,13 коп и составляет 30,1580  грн, средний курс продажи вырос на 14,0 коп до 30,7347. Продать евро дороже можно за 31,4 грн, купить дешевле – за 30,5 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,732 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,213 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,11 грн.

 

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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Теги: наличные курсы, курсы валют
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