Наличный курс: доллар заметно подешевел

В пятницу, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 19,14 коп и составляет 23,4723 грн. Курс продажи упал на 44,72 коп – до 24,1443 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,7 грн, минимальный курс продажи – 23,69 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,92 коп и составляет 26,0577 грн. Средний курс продажи упал на 46,79 коп до 26,9173. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 11,6 коп и составляет 3,408 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 3,891 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,8 грн.