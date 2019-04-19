Наличный курс: доллар заметно подорожал

В пятницу, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,9 коп до 26,7860 грн. Курс продажи вырос на 13,7 коп – до 27,1300 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,93 коп и составляет 30,0497 грн, средний курс продажи вырос на 7,13 коп до 30,6043. Продать евро дороже можно за 30,25 грн, купить дешевле – за 30,45 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,772 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп и составляет 4,247 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,19 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)