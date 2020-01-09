Наличный курс: доллар заметно подорожал

В четверг, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 31,27 коп и составляет 23,8187 грн. Курс продажи вырос на 31,40 коп – до 24,3093 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,01 грн, минимальный курс продажи – 24,11 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,47 коп и составляет 26,3307 грн. Средний курс продажи вырос на 24,37 коп до 26,9930. Продать евро дороже можно за 26,66 грн, купить дешевле – за 26,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,429 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,4 коп и составляет 3,938 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.