Наличный курс: доллар заметно просел

Во вторник, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 28,73 коп до 26,8257 грн. Курс продажи упал на 28,0 коп – до 27,1580 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 26,94 грн.

Средний курс покупки евро упал на 38,57 коп и составляет 29,9867 грн, средний курс продажи упал на 36,37 коп до 30,5947. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле – также за 30,3 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 3,731 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп и составляет 4,206 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,11 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)