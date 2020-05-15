Наличный курс доллара снова просел

В пятницу, 15 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,83 коп и составляет 26,5663 грн. Курс продажи упал на 4,63 коп – до 26,8923 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный - 26,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,75 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,13 коп и составляет 28,5073 грн. Средний курс продажи упал на 10,37 коп до 29,0630 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,2 грн, максимальный - 28,71 грн. Для продажи минимальный курс – 28,8 грн, максимальный - 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,125 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,689 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.