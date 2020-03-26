Наличный курс доллара еще немного вырос

В четверг, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15,8 коп и составляет 27,7583 грн. Курс продажи вырос на 8,40 коп – до 28,4537 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 28,06 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный - 29,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,63 коп и составляет 29,7747 грн. Средний курс продажи вырос на 22,27 коп до 30,8100.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,85 грн, максимальный - 30,45 грн. Для продажи минимальный курс – 30,35 грн, максимальный - 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,084 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,685 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,4 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 4,0 грн.