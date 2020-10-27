Наличный курс доллара еще вырос

Во вторник, 27 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,55 коп и составляет 28,242 грн. Курс продажи вырос на 1,35 коп – до 28,488 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,34 грн. Для продажи минимальный курс – 28,42 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,85 коп и составляет 33,1575 грн. Средний курс продажи упал на 0,55 коп и составляет 33,675 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,48 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,354 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,797 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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