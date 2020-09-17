Наличный курс доллара начал падать

В четверг, 17 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп и составляет 27,934 грн. Курс продажи упал на 3,15 коп – до 28,2035 грн. Напомним, наличный доллар дорожал на протяжении трех недель, с 26 августа.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,75 грн, максимальный - 28,05 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный – 28,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,4 коп и составляет 32,7085 грн. Средний курс продажи упал на 18,5 коп и составляет 33,301 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный - 33 грн. Для продажи минимальный курс – 33,1 грн, максимальный - 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,362 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,832 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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