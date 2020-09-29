Наличный курс доллара опустился

Во вторник, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,6 коп и составляет 28,1495 грн. Курс продажи упал на 1,52 коп – до 28,3853 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,24 грн. Для продажи минимальный курс – 28,33 грн, максимальный – 28,47 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,41 коп и составляет 32,6521 грн. Средний курс продажи вырос на 3,51 коп и составляет 33,1621 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,4 грн, максимальный – 32,85 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 33,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 3,338 грн. Средний курс продажи упал на 2,9 коп и составляет 3,753 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,6 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,61 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.