Наличный курс доллара опустился на 9 копеек

В четверг, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,13 коп и составляет 24,9813 грн. Курс продажи упал на 8,33 коп – до 25,2960 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,13 грн, минимальный курс продажи – 25,08 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,33 коп и составляет 27,6413 грн. Средний курс продажи упал на 7,60 коп до 28,1480. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 27,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,474 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,930 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)