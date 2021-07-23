Наличный курс доллара падает

В пятницу, 23 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10,45 коп и составляет 27,003 грн. Курс продажи упал на 8,75 коп – до 27,221 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,85 грн, максимальный – 27,1 грн. Для продажи минимальный курс – 27,12 грн, максимальный – 27,37 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,7 коп и составляет 31,718 грн. Средний курс продажи упал на 11,3 коп и составляет 32,1185 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,4 грн, максимальный – 31,86 грн. Для продажи минимальный курс – 31,91 грн, максимальный – 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 3,253 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет – 3,756 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,89 грн.

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Анна Ишутина

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