Наличный курс доллара продолжает падать

В среду, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,1 коп и составляет 27,9 грн. Курс продажи упал на 10,9 коп – до 28,1995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,05 грн, максимальный – 28,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,85 коп и составляет 33,834 грн. Средний курс продажи упал на 8,65 коп и составляет 34,374 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,55 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,15 грн, максимальный – 34,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,403 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,881 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.