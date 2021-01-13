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Наличный курс доллара продолжает падать

13.01.2021, 12:20
Наличный курс доллара продолжает падать - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В среду, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,1 коп и составляет 27,9 грн. Курс продажи упал на 10,9 коп – до 28,1995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,05 грн, максимальный – 28,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,85 коп и составляет 33,834 грн. Средний курс продажи упал на 8,65 коп и составляет 34,374 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,55 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,15 грн, максимальный – 34,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,403 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,881 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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