Наличный курс доллара продолжает расти

В четверг, 18 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,07 коп и составляет 26,6740 грн. Курс продажи вырос на 1,2 коп – до 26,9063 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,76 грн. Для продажи минимальный курс – 26,79 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,67 коп и составляет 29,7070 грн. Средний курс продажи упал на 6,27 коп и составляет 30,2653 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 29,9 грн. Для продажи минимальный курс – 30,09 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,273 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,877 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,8 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.