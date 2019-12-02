Наличный курс доллара продолжил падать

В понедельник, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,03 коп и составляет 23,8370 грн. Курс продажи упал на 0,47 коп – до 24,1300 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,92 грн, минимальный курс продажи – 23,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 26,1340 грн. Средний курс продажи упал на 1,27 коп до 26,6027. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,44 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,419 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,814 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)