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Наличный курс доллара продолжил падать

Наличный курс доллара продолжил падать
11.02.2020, 12:10

Доллар подешевел на 10 копеек, евро – на 20

Во вторник, 11 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 10,0 коп и составляет 24,2770 грн. Курс продажи упал на 10,73 коп – до 24,5610 грн. Максимальный курс покупки составил 24,35 рн, минимальный курс продажи – 24,42 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,5 коп и составляет 26,4213 грн. Средний курс продажи упал на 19,5 коп до 26,9033. Продать евро дороже можно за 26,63 грн, купить дешевле – за 26,64 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 3,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 3,892 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

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